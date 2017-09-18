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«الإحصاء»: 11.3 مليار جنيه حجم صادرات مصر لدول حوض النيل خلال 2016

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«الإحصاء»: 11.3 مليار جنيه حجم صادرات مصر لدول حوض النيل خلال 2016 «الإحصاء»: 11.3 مليار جنيه حجم صادرات مصر لدول حوض النيل خلال 2016

التحرير

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة قيمة صادرات لدول حوض النيل لتصل إلى نحو 11.3 مليار جنيه خلال عام 2016، فى مقابل نحو 8.2 مليار جنيه خلال عام 2015، بنسبة زيادة 37.1%.

وأضاف جهاز الإحصاء من خلال نشرته السنوية حول "التبادل التجارى بين مصـر ودول حوض النيل"، متضمنة إحصاءات التبادل عن عام 2016، التى أصدرها اليوم، الإثنين، أن إجمالى الواردات من دول حوض النيل بلغت نحو 3.9 مليار جنيه خلال 2016، مقابل 2.7 مليار فى 2015، بزيادة 43.5%، وجاء السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بقيمة 5.6 مليار جنيه فى 2016، مقابل 4.2 مليار جنيه فى 2015، بزيادة 33.9%، وضمت قائمة أهم الأصناف المصدّرة للسودان اللدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك)، والحديد ومصنوعاته، والسكر ومصنوعاته.

وجاءت كينيا فى المرتبة الثانية للصادرات بقيمة 2.7 مليار جنيه فى 2016، مقابل 1.9 مليار جنيه فى العام السابق بزيادة 46.1%، وأهم الأصناف التى تم تصديرها لكينيا الصابون ومستحضرات الغسيل والشموع الصناعية والورق ومصنوعات عجائن الورق والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها.

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كما جاءت كينيا فى المرتبة الأولى للواردات، بقيمة 3 مليارات جنيه فى 2016 مقابل 2.1 مليار فى العام السابق بزيادة 41.9%، وأهم الأصناف المستوردة البن والشاى والبهارات والتبغ، وجاءت إثيوبيا فى المرتبة الثانية بقيمة 0.1 مليار جنيه مقابل 0.3 مليار فى 2015، بانخفاض 50% تقريبا، وأهم الأصناف المستوردة الحيوانات الحية والبن والشاى والبهارات و"الأقاويه".

وجاءت مجموعـة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات، بقيمة 3.0 مليار جنيه عام 2016 مقابل 2.4 مليار فى 2015، بزيادة نسبتها 24.3%، كما جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبـغ فى المرتبة الأولى للواردات، بقيمة 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار فى 2015 بزيادة نسبتها 46.8%.

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