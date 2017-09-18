البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

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واصلت البورصة ارتفاعها في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أرباحا تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة، ارتفاعه بنسبة 0.07 ليصل إلى مستوى 13622.36 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.06 ليصل عند مستوى 742.81 نقطة، وواصل مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا صعوده ليصل إلى 0.18 عند مستوى 1658.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.56 ليصل عند مستوى 501.28 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي بيعي مليون جنيه، و6.94 مليون على التوالي، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء بصافي مشتريات 7 ملايين جنيه.