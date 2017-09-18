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نائب رئيس جامعة المنيا يطالب بالتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس جامعة المنيا يطالب بالتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

11:41 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

نائب رئيس جامعة المنيا يطالب بالتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

نائب رئيس جامعة المنيا ومنسقي الأنشطة الطلابية

المنيا ــ ريمون الراوي:

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، بمنسقي الأنشطة الطلابية بجميع كليات الجامعة؛ للتأكيد على دور منسقي الأنشطة بالجامعة، وأهمية اكتشاف القيادات والمواهب الطلابية وتدعيمها.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور هاني العربي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا، ومنسقي الأنشطة بكليات الجامعة العشرين.

وأكد "عبدالنبي" خلال الاجتماع، ضرورة التعاون مع مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وتكوين قاعدة بيانات إلكترونية للطلاب المشاركين بالأنشطة، وذلك لحصرهم والاستفادة منهم في المشاركات والمسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف أن دور منسق الأنشطة، التصدي للأخبار والشائعات الكاذبة من خلال توعية الطلاب عن طريق النداوات والدورات والاجتماع المستمر بهم، مؤكدا أهمية مشاركة الطلاب في وضع خطط الأنشطة الطلابية، ومشددًا على ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح في أية مشكلات تواجه الطلاب.

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