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لتقصيرهم في أعمال الصيانة.. استبعاد 4 مديرين بمدارس الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

لتقصيرهم في أعمال الصيانة.. استبعاد 4 مديرين بمدارس الإسكندرية

11:36 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

لتقصيرهم في أعمال الصيانة.. استبعاد 4 مديرين بمدارس الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارًا باستبعاد 4 من مديري المدارس بإدارات العامرية ووسط وبرج العرب، لتقصيرهم في عملهم وعدم انتهائهم من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأجرى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أمس الأحد، زيارة مفاجئة لمدرسة قناة المحمودية الابتدائية بإدارة وسط التعليمية، للتأكد من أعمال التطوير والصيانة التي تمت بالمدرسة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال "ذكري" إن تقارير لجان المتابعة لاستعدادات المدارس كشفت عن وجود قصور في 4 مدارس هي "قناة المحمودية" صباحية – مسائية"، الشهداء الابتدائية الصباحية، أبو دومة الإعدادية"، مشيرًا إلى أنه تم استبعاد مديري تلك المدارس لحين انتهاء التحقيق معهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم تكريم اثنين من مديري المدارس بمنحهم شهادة تقدير لإجادتهم في الاستعداد للعام الدراسي وهما مدير مدرسة العامرية الثانوية بنات بإدارة العامرية، ومدير مدرسة العامرية الابتدائية بالعامرية.

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