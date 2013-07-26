«أنا والعسل» تكرار أفقده بريقه

أفقد تكرار الأسئلة والأفكار والديكور والطريقة، التي يقدم بها نيشان برنامجه «أنا والعسل » بريق البرنامج، فقد اختار الطريق السهل، ولم يجهد نفسه في البحث عن إضافات لبرنامجه.

جاءت الحلقات الأولى باهتة بدون إثارة حتى حلقة باسم يوسف، بدت وكأنه حوار تلفزيوني على قناة محلية وليست فضائية، يجلس نيشان ليسأل وباسم يوسف يجيب، بل ظل باسم يتحدث بسرعة من دون مقاطعة، فجاءت حلقته باردة، وهو ما يؤكد أن برنامج «أنا والعسل» قد فقد صلاحيته، ولم يعد ذا قيمة، وعلى نيشان أن يكتفي بهذا القدر من البرنامج، وألا يسعى لتكرار الفكرة مرة أخرى.