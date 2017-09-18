"تموين الغربية": طرح 58 ألف أسطوانة غاز وضخ 2219 طن مواد بترولية

أ. ش. أ

أعلن وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي، توافر جميع المقررات التموينية لدى البقالين على مستوى المحافظة، مع توافر أرصدة في مخازن قطاعات الجملة للشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم صرف أكثر من 65% من المقررات التموينية للمواطنين.

وأضاف هنداوي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، انه تم ضخ 2219 طنًا من المواد البترولية "سولار بنزين 80 و 92" اليوم، بالإضافة إلى طرح 58 ألف أسطوانة غاز.

وأشار إلى تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود والأسواق ومحال صرف المقررات التموينية على مستوى المحافظة، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.