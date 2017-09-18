بالصور.. توزيع حقائب مدرسية قدمتها مؤسسة خيرية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

وزع عصام البديوي، محافظ المنيا، عددًا من الحقائب المدرسية المتكاملة، تشمل جميع المستلزمات والأدوات الدراسية لعدد من الطلاب غير القادرين، في حفل نظمته مؤسسة "لمسة حب" بمدينة مغاغة بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وحضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء مدن مغاغة والعدوة وبني مزار، وممثلي المجلس القومي للمرأة ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بدور وجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في تقديم الأعمال الخيرية والمساعدات للمواطنين الأولى بالرعاية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ، أن مثل هذه المؤسسات تعد شريكًا للدولة في التنمية، ومعاون أساسي وذراع لتحقيق وإنجاز خطط التنمية في القرى والمدن التي تعمل بها، مشيرًا إلى أهمية روح الترابط والتضامن وتكاتف الجهود لرعاية الطلاب والأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، معربًا عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل والقائمين بالمؤسسة.

وتضم الحقيبة جميع الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور غير القادرين.