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عودة 200 مصري ووصول 205 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم

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مصراوي Masrawy

عودة 200 مصري ووصول 205 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم

11:35 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

عودة 200 مصري ووصول 205 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم

منفذ السلوم - أرشيفية

أ. ش. أ

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 200 مصري ووصول 205 شاحنات فارغة من ليبيا، عبر منفذ السلوم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف مدير الأمن، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 165 وصول شرعي و35 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 919 شخصًا بينهم 284 مصريًا و635 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 120 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 205 شاحنات فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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