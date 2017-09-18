أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الداخلية توفر مساعدات عينية لـ 270 من أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة العام الهجري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية توفر مساعدات عينية لـ 270 من أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة العام الهجري

11:39 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

الداخلية توفر مساعدات عينية لـ 270 من أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة العام الهجري

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، حفلا خيريا بمقر اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة؛ لتقديم الهدايا والمساعدات العينية والمالية، لأكثر من 270 أسرة من أسر السجناء والمفرج عنهم، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، وبدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

حضر الحفل الذي أقيم بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الخيرية، وعددٍ من الوزارات المعنية في هذا الشأن، مساعدو وزير الداخلية لقطاعات الأمن الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، وحقوق الإنسان، ومديرو إدارات الشرطة اللاحقة، واتحاد الشرطة الرياضي، وحماية الآداب ومباحث رعاية الأحداث، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

وأكد اللواء هشام عباس مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي - في كلمة له خلال الاحتفال - اهتمام وزير الداخلية، بالمحور الإنساني والاجتماعي لأسر السجناء والمفرج عنهم، والعمل على بث روح الأمل لديهم، والتفاعل مع ما يواجههم من معوقات؛ لسرعة إدماجهم في المجتمع بعد قضاء العقوبة، من خلال تقديم المساعدات لهم، مساهمةً من الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة لتلك الأسر.

وأضاف أن إدارة شرطة الرعاية اللاحقة تواصل جهودها، في توفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، والاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي لأسر السجناء والمفرج عنهم، إعلاء لقيم حقوق الإنسان.

ومن جانبه ، قال اللواء خلف حسين مدير الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، إنه تم توزيع مساعدات عينية على أكثر من 270 من أسر السجناء والمفرج عنهم، شملت أدوات مدرسية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد؛ لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، وبث البهجة والفرحة في نفوس أطفالها.

وأضاف اللواء حسين أن المساعدات العينية شملت أيضا ثلاجات، وبوتاجازات، ومراوح، وأجهزة كهربائية، وكراتين عذائية، وملابس، مشيرا إلى أنه تم مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا من ذوى السجناء والمفرج عنهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمن العام يضبط 8 تشكيلات عصابية و98 متهما هاربا خلال 24 ساعة

    أخبار

  • تنفيذ 35 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام

    أخبار

  • الداخلية: إصلاح التسريب الذي وقع بخط الغاز ببنها بعد التنسيق مع الأجهزة

    أخبار

  • "لحمة الداخلية" بـ 88 جنيه والفرخة بـ31.. "أمان" تتحدى الغلاء بـ 800

    أخبار

إعلان

5de46a4fbf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري