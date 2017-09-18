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المجتمعات العمرانية": تعديل موعد تقديم العروض لحجز أراضى الشراكة لشدة الإقبال

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مصراوي Masrawy

المجتمعات العمرانية": تعديل موعد تقديم العروض لحجز أراضى الشراكة لشدة الإقبال

11:54 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

كتبت- ندى الخولي:

صرح طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت تعديل موعد تقديم العروض ليكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 22/10/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 26/10/2017، وذلك لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة (58 فداناً : 2800 فدان)، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة لإقامة انشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين: يمكن للشركات الحصول على نسخ من الردود علي الاستفسارات (مكتوبة) بمقر الهيئة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/10/2017، مشيراً إلى أن تعديل موعد تقديم العروض يأتي نظراً لشدة الإقبال من الشركات، واستجابة للطلبات العديدة التي تم تقديمها لمد فترة تقديم العروض، ورغبة من الهيئة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم.​

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