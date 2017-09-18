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ميدو جابر ينتظم في مران الأهلي.. وغياب حمدي وريان

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ميدو جابر ينتظم في مران الأهلي.. وغياب حمدي وريان ميدو جابر ينتظم في مران الأهلي.. وغياب حمدي وريان

التحرير

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انتظم ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم الإثنين.

وكان «جابر» يعاني من إصابة في منشأ العضلة الأمامية، والتي تغيب على إثرها عن مباراة الترجي الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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كما شهد المران تغيب الثنائي أحمد ياسر الريان وأحمد حمدي، لاعبا الفريق، عن المران، بسبب مشاركتهما مع فريق مواليد 98 في ثاني جولات دوري الشباب.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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