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أساسيو الأهلي يؤدون تدريبات استشفائية استعدادًا لموقعة رادس

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أساسيو الأهلي يؤدون تدريبات استشفائية استعدادًا لموقعة رادس أساسيو الأهلي يؤدون تدريبات استشفائية استعدادًا لموقعة رادس

التحرير

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا بمباراة الترجي، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي، الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وضمت التدريبات الاستشفائية كلا من: "أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، جونيور أجاي، وليد أزارو".

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية تحت قيادة محمد أبو العلا، أخصائي التأهيل بالجري حول الملعب لمدة 15 دقيقة، وأداء بعض الإطالات.

كما واصل باسم علي، لاعب الفريق، أداء البرنامج التأهيلي، والذي خصصه له طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش.

ويعاني "علي" من كدمة في العضلة الضامة، حيث جرى حول الملعب لمدة 15 دقيقة واستكمل البرنامج بصالة الجيمانزيوم.

من جانبه، خصص حسام البدري، المدير الفني للفريق، تقسيمة للاعبين على فريقين أزرق وفسفوري كالتالي:

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- الفريق الأزرق..

أحمد عادل عبد المنعم، كريم نيدفيد، أحمد رمضان بيكهام، أيمن أشرف، صبر رحيل، هشام محمد، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، ميدو جابر، عماد متعب

- الفريق الفسفوري..

محمد الشناوي، حسين السيد، محمد نجيب، أكرم توفيق، محمد هاني، إسلام محارب، وليد سليمان، عمرو بركات، صالح جمعة، باكا.

وشهدت النقسيمة تألق واضح للثنائي هشام محمد ومحمد هاني.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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