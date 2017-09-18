أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إيمري يرفض التدخل في خلاف نيمار وكافاني حول تسديد ركلات الجزاء

Google+ Print
إيمري يرفض التدخل في خلاف نيمار وكافاني حول تسديد ركلات الجزاء إيمري يرفض التدخل في خلاف نيمار وكافاني حول تسديد ركلات الجزاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب مدرب باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، لاعبيه إدينسون كافاني ونيمار، بضرورة التوصل لاتفاق عن المسؤول فيهما عن تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك بعد اختلافهما أمس الأحد، في من ينفذ ركلة الجزاء التي أُتيحت للفريق أمام ليون، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وواصل باريس سان جيرمان بدايته القوية للدوري الفرنسي أمس بتحقيق العلامة الكاملة من خلال الفوز على ليون بثنائية نظيفة بهدفين عكسيين.

واختلف كل من نيمار وكافاني في الدقيقة 79 على من ينفذ ركلة الجزاء قبل أن يتولى اللاعب الأوروجوياني تنفيذها ويهدرها.

شاهد أيضا

وعقب المباراة قال إيمري أن مهمة تنفيذ ركلة الجزاء موكلة للاعبين محدودين من بينهم كافاني ونيمار، ويتطلب الأمر إلى توصل اتفاق ودي بينهما على أرض الملعب في من سينفذ الركلة.

وأوضح إيمري أن الثنائي قادر على تنفيذ ركلات الجزاء بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه لو لم يتوصلا إلى اتفاق سيكون مجبر على تحديد هو من سينفذ ركلات الجزاء حتى لا تسبب أي مشاكل فيما بعد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب»

أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا