إيمري يرفض التدخل في خلاف نيمار وكافاني حول تسديد ركلات الجزاء

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طالب مدرب باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، لاعبيه إدينسون كافاني ونيمار، بضرورة التوصل لاتفاق عن المسؤول فيهما عن تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك بعد اختلافهما أمس الأحد، في من ينفذ ركلة الجزاء التي أُتيحت للفريق أمام ليون، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وواصل باريس سان جيرمان بدايته القوية للدوري الفرنسي أمس بتحقيق العلامة الكاملة من خلال الفوز على ليون بثنائية نظيفة بهدفين عكسيين.

واختلف كل من نيمار وكافاني في الدقيقة 79 على من ينفذ ركلة الجزاء قبل أن يتولى اللاعب الأوروجوياني تنفيذها ويهدرها.

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وعقب المباراة قال إيمري أن مهمة تنفيذ ركلة الجزاء موكلة للاعبين محدودين من بينهم كافاني ونيمار، ويتطلب الأمر إلى توصل اتفاق ودي بينهما على أرض الملعب في من سينفذ الركلة.

وأوضح إيمري أن الثنائي قادر على تنفيذ ركلات الجزاء بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه لو لم يتوصلا إلى اتفاق سيكون مجبر على تحديد هو من سينفذ ركلات الجزاء حتى لا تسبب أي مشاكل فيما بعد.