5 خيارات أمام فالفيردي لتعويض غياب ديمبلي عن برشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرض برشلونة لصدمة كبيرة أمس الأحد، بعدم كشفت الفحوصات التي أجرت على عثمان ديمبلي حاجته لإجراء عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة خيتافي أول أمس، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 شهور.

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي في الميركاتو الأخير مقابل 105 ملايين يورو من صفوف بروسيا دورتموند، إلى جانب 40 مليون إضافات وذلك لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز البدائل التي من الممكن لبرشلونة الاعتماد عليها لتعويض غياب ديبملي في السطور التالية كالآتي:

- جيرارد دولوفيو

سيكون دولوفيو الخيار الأقرب لتعويض غياب ديمبلي خاصة أن اللاعب الإسباني هو من حل بديلًا له في مباراة خيتافي، وعلى الرغم من عدم تقديمه لمستويات طيبة منذ عودته من جديد إلى ملعب الكامب، إلا أن الفرصة أتت له لتثبيت أقدامه مع البرسا.

- سيرجي روبرتو

يعد روبرتو جوكر برشلونة بدون منازع، وذلك بسبب قدرته على اللعب في العديد من المراكز داخل الملعب من وسط ملعب إلى ظهير أيمن، لذا لن يكون غريبًا أن يتواجد مع ثلاثي المقدمة وترك الجهة اليمني لنيسلون سيميدو.

شاهد أيضا

- دينيس سواريز

في حال قرر إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة الاعتماد على خيار سواريز، سيتوجب عليه تغيير طريقة اللعب بعض الشيء، وأظهر دينيس في مباراة خيتافي قدرته على تغيير مسار المباراة وامتلاكه القدرة لأن يكون لاعب هام في تشكيل البلوجرانا.

- أليكس فيدال

لم يقدم فيدال أفضل مستوياته في الكامب نو، إلا أنه قدم أفضل مستوياته قبل الانضمام لبرشلونة في ذلك المركز وستكون الفرصة مواتية له بأن يقنع جماهير برشلونة بقدراته.

- باكو ألكاسير

بإمكان فالفيردي الاعتماد على ألكاسير في المقدمة إلى جانب ميسي وسواريز مع منح جوردي ألبا ونيسلون سيميدو مهمة التقدم كأجنحة في الحال الهجومية للبرسا.