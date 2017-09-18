ريال مدريد يستعيد خدمات رونالدو بعد فترة الإيقاف

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انتهت عقوبة الإيقاف للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، بعد مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد، والتي أُقيمت أمس الأحد، وفاز فيها الملكي بثلاثية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من الليجا الإسبانية.

ومن المقرر أن يعود رونالدو رفقه فريقه في المباراة المقبلة، أمام ريال بيتيس، والمقرر لها الأربعاء، لحساب الأسبوع الخامس بالدوري الإسباني.

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وكان رونالدو، تعرض لعقوبة الإيقاف لـ5 مباريات بعد دفعة للحكم في مباراة فريقه أمام برشلونة، في ذهاب كأس السوبر الإسبانى، والتي انتهت لصالح الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.