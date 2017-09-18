بيل يسكت المنتقدين.. وزيدان يُشيد بمايورال

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نجح ريال مدريد، في التغلب أمس الأحد، على ريال سوسيداد بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني، ليعود الفريق الملكي، إلى تحقيق الانتصارات من جديد بعد سقوطه في فخ التعادل في آخر جولتين على ملعبه البيرنابيو أمام كل من فالنسيا وليفانتي.

وبعد موسم محبط قضاه مايورال على سبيل الإعارة رفقة فولفسبورج الألماني، عاد من جديد إلى البيرنابيو ليعوض رحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي وتمكن في مباراة الأمس في تسجيل هدف الريال الأول.

وعقب المباراة قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن مايورال جزء من قائمة الريال وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يدرك تمامًا بأنه يمتلك القدرة على لعب دور هام، مشيرًا إلى أهمية الهدف الذي سجله والذي كلل به العمل الكبير الذي بذله في الأونة الأخيرة.

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وعن عودة بيل لتجسيل الأهداف، أوضح زيدان أنه سعيد للغاية من أجل اللاعب الويلزي خاصة أنه كان محور الانتقادات في الأونة الأخيرة، ولكنه أثبت في مباراة الأمس قيمته الحقيقية وضرورة التعامل مع بصبر كبير.

وبدوره قال جاريث بيل أن الانتقادات جزء من كرة القدم ولا يمكن الرد عليها سوى باللعب بشكل جيد وتحقيق الانتصارات.