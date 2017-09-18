ريال مدريد يعادل رقم سانتوس القياسي

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تمكن ريال مدريد، أمس الأحد، من معادلة الرقم القياسي لسانتوس البرازيلي في التسجيل في 73 مباراة متتالية، وذلك بعد فوزه على ريال سوسيداد بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني.

وحقق سانتوس رقمه القياسي في عام 1963، بينما بدأ ريال مدريد مسيرته يوم 30 إبريل من عام 2016 على ملعب ريال سوسيداد بعد الفوز عليه بهدف نظيف من توقيع جاريث بيل، ومن ثم عادل الريال أمس الرقم القياسي على ملعب الأنويتا الخاص بنفس الفريق أيضًا.

وكانت بداية ريال مدريد بمعادلة الرقم القياسي الإسباني والذي كان يحمله برشلونة بالتسجيل في 44 مباراة متتالية، وتغلب الريال على رقم بايرن ميونيخ الأوروبي الخاص بالتسجيل في 61 مباراة متتالية قبل أن يعادل أمس الرقم القياسي العالمي لسانتوس.

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وخلال الـ73 مباراة، سجل ريال مدريد 198 هدفًا أغلبهم من نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي سجل 49 هدفًا مقابل 21 هدفًا لكريم بنزيما و20 هدفًا لألفارو موراتا و14 هدفًا لماركو أسينسيو.

وبدوره حقق سانتوس رقمه القياسي بالتسجيل في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس وكأس الإنتركونتينينتال، حيث سجل الفريق البرازيلي 245 هدفًا ونجح في الفوز في 52 مباراة وخسر 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة، وسجل بيليه معظم الأهداف بعد تسجيله 85 هدفًا.

يذكر أن آخر مباراة فشل ريال مدريد في تسجيل الأهداف فيها كانت أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015- 2016، عندما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي على ملعب الاتحاد.