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بعد اكتساح واتفورد.. جوارديولا وعشق لا ينتهي مع النتائج العريضة

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بعد اكتساح واتفورد.. جوارديولا وعشق لا ينتهي مع النتائج العريضة بعد اكتساح واتفورد.. جوارديولا وعشق لا ينتهي مع النتائج العريضة

التحرير

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تمكن مانشستر سيتي، أول أمس من التغلب على واتفورد بسداسية نظيفة، وهي أفضل نتيجة يحققها بيب جوارديولا مع السيتي منذ توليه المهمة الفنية للفريق في بداية الموسم الماضي.

وتمكن السيتي الجولة الماضية من الفوز على ليفربول بخماسية نظيفة قبل أن يسجل رباعية نظيفة في شباك فينورد في دوري أبطال أوروبا، ليتمكن جوارديولا هذا الأسبوع من منح مانشستر سيتي أكبر فوز للفيرق من الفوز على ريدنج بسباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1968.

وللمرة الـ20 في مسيرته يتمكن جوارديولا من التغلب على فريق بسداسية أو أكثر، حيث حقق هذا الأمر في 11 مناسبة مع برشلونة كما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية في الصورة التالية:

برشلونة

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وحقق جوارديولا أكبر فوز له مع برشلونة على حساب هوسبيتاليت بنتيجة 9-0 في كأس ملك إسبانيا موسم 2011- 2012.

كما تمكن جوارديولا من الفوز بسداسية أو أكثر مع بايرن ميونيخ في 8 مناسبات كما توضح الصورة التالية:

بايرن

وأتى أكبر فوز لجوارديولا مع بايرن على حساب هامبورج في الدوري الألماني بنتيجة 8-0 موسم 2014- 2015.

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التحرير

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