أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الكوليرا تتسبب في وفاة 44 شخصا بشمال شرق نيجيريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكوليرا تتسبب في وفاة 44 شخصا بشمال شرق نيجيريا

11:38 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

الكوليرا تتسبب في وفاة 44 شخصا بشمال شرق نيجيريا

الكوليرا بشمال شرق نيجيريا

كيب تاون- (د ب أ):

أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، وفاة 44 شخصا على الاقل، بسبب تفشي مرض الكوليرا في شمال شرق نيجيريا، حيث واجه مئات الالاف من الاشخاص النزوح بسبب أعمال العنف التي تقوم بها جماعة "بوكو حرام" الاسلامية المتشددة.

ويشتبه في إصابة نحو 2300 شخص بالمرض، بحسب تقديرات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وقالت الأمم المتحدة إنها تخشى من أنه من الممكن أن يصيب المرض 3.7 مليون شخص.

وكان قد تم تحديد أولى حالات الاصابة بالمرض – الذي يسبب إسهال حاد من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يتم علاجه – في ولاية بورنو في 16 أغسطس الماضي، بمخيمات خاصة بالنازحين داخليا.

ويقول نائب منسق الشؤون الإنسانية في نيجيريا، بيتر لوندبيرج "إن المخيمات مكتظة. فليس هناك ماء كاف، كما أن مرافق الصرف الصحي سيئة، ونظام الرعاية الصحية ضعيف".

ويأتي انتشار المرض في ظل أزمة إنسانية، حيث يحتاج 8.5 مليون شخص إلى مساعدات لانقاذ حياتهم، في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، بحسب الامم المتحدة.

وتوفي 14 ألف شخص على الاقل، منذ عام 2009، على أيدي أصوليين من السنة في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر. كما فر نحو 7ر2 مليون شخص في المنطقة من ديارهم بسبب بوكو حرام، بحسب تقديرات الامم المتحدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هآرتس: إدارة تستبعد حدوث انفراجة في عملية السلام

    أخبار

  • مجلس الأمن: إطلاق صاروخًا جديدًا "خطوة استفزازية"

    أخبار

  • منظمات الإغاثة لا تصل بشكل كامل إلى مناطق ميانمار المضطربة

    أخبار

  • 33 شخصًا يلقون حتفهم في غرق قارب شمال غربي نيجيريا

    أخبار

إعلان

640eb01b48.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية