الحوثيون : قتلى وجرحى من الجنود السعوديين على الحدود مع اليمن

صنعاء- (د ب أ):

أفادت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الإثنين بسقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين، بهجوم مسلح خلال الساعات الماضية، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية، تابعون وموالون لجماعة الحوثي، استهدفت تجمعات للجنود السعوديين، وآلياتهم في عدة مواقع بمنطقة نجران جنوبي السعودية.

وأضاف المصدر أن أفراد الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على موقع سلاطح نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وبشكل متكرر يزعم الحوثيون قصف مواقع للجيش السعودي في الجهة الجنوبية للمملكة، على الحدود مع اليمن، ويتحدثون عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس من العام 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم، لدعم القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.