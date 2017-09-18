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توقف حركة العبور برأس جدير بين ليبيا وتونس لليوم الثاني لأسباب أمنية

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مصراوي Masrawy

توقف حركة العبور برأس جدير بين ليبيا وتونس لليوم الثاني لأسباب أمنية

11:33 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

توقف حركة العبور برأس جدير بين ليبيا وتونس لليوم الثاني لأسباب أمنية

رأس جدير

تونس- (د ب أ):

توقفت حركة العبور بين ليبيا وتونس لليوم الثاني على التوالي في المعبر الرئيسي برأس جدير لأسباب أمنية.

وأوقفت السلطات الليبية حركة العبور في الإتجاهين منذ صباح أمس الأحد بسبب الاضطرابات الأمنية غرب ليبيا.

وسادت مدينة صبراتة القريبة من الحدود التونسية نزاعات مسلحة بين مليشيات محلية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، ما عطل حركة العبور نحو تونس عبر رأس جدير.

ويشهد المعبر الثاني "الذهيبة-وازن" بولاية تطاوين أقصى جنوب البلاد، تدفقا كبيرا من العابرين من البلدين إلى جانب عبور الشاحنات التجارية.

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