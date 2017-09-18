التعليم تؤكد: المدارس اليابانية ستدخل الخدمة هذا العام

كتبت- ياسمين محمد:

أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي بايم وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة ستدخل الخدمة هذا العام الدراسي 2017/ 2018، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات تراجع الوزارة عن افتتاحها.

وأشار خيري، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن بناء المدارس ولكن الهيىة الهندسية للقوات المسلحة، وهي الجهة المتأخرة في تسليم المدارس.

وأضاف المتحدث باسم التعليم، أن الوزارة ستفتح باب التقديم فور استلام المدارس وفقا لجاهزيتها: " لو استلمنا 5 هنفتح باب التقديم لـ 5 مدارس بس، وهكذا حتى افتتاح الـ 28 مدرسة المعلن عنهم هذا العام".

وشدد خيري أن المدارس الجديدة ستدخل الخدمة هذا العام، حتى ولو بدأ العام الدراسي الجديد، السبت المقبل، قبل فتح باب التقديم لها.

ولفت إلى أن معظم أولياء الأمور الذين ينتوون تسكين أبنائهم بالمدارسة اليابانية، قاموا بتسكينهم بالفعل بمدارس أخرى خاصة وحكومية، وفور فتح باب التقديم للمدارس الجديدة لهم الحق في التقدم لها، وعند قبول أبنائهم بعد استيفائهم شرطي السن والمربع السكني، يتم تحويلهم تلقائيا للمدارس اليابانية.​