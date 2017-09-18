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ضبط 40 طن سماد مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 40 طن سماد مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

11:22 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها والاتجار فيها، وسولار مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز الحسينية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "سامح. أ. الـ" 54 عامًا، صاحب شركة أسمدة ومخصبات زراعية بجوار نادي "الصيد" بقصاصين الشرق، بدائرة مركز الحسينية؛ لحيازته وعرضه للبيع أسمدة محظور تداولها أو الاتجار فيها.

تم ضبط المتهم وبحوزته 800 شيكارة سماد زراعي سلفات "النشادر 20.6% أزوت" محظور تداوله، بإجمالي وزن 40 طن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17592 جنح الحسينية لسنة 2017.

كما تم ضبط المدعو "علي. م. أ" 47 عامًا، صاحب محطة تموين سيارات بمفارق "أبو كراسيع" بدائرة مركز الحسينية؛ لإدارته المحطة بدون تراخيص، وبحوزته 7 أطنان سولار مُدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17593 جنح الحسينية لسنة 2017.

وضُبط "محمود. ع. م" 38 عامًا، صاحب محطة تموين سيارات بجوار نادي "الصيد"؛ لإدارته المحطة بدون تراخيص، وبحوزته 5 أطنان سولار مُدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17591 جنح الحسينية لسنة 2017.

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