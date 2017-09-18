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"المرأة صانعة السلام".. في مؤتمر بالمنيا

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مصراوي Masrawy

"المرأة صانعة السلام".. في مؤتمر بالمنيا

11:19 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

الدكتورة نجاح التلاوى

المنيا - ريمون الراوي:

يستعد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، لعقد مؤتمر تحت عنوان "المرأة صانعة السلام.. معًا ضد التطرف والإرهاب" بعد غدٍ الأربعاء، في مقر المجلس القومي للمرأة بأبوفليو بجوار محكمة الأسرة .

وقالت دكتورة نجاح التلاوي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن أهداف المؤتمر تتبلور في الخروج بمخرجات من كل محافظة كإسهام فكري تقدمه محافظات الجمهورية حول ترسيخ دور المرأة في تكريس ثقافة السلام ومحاربة التطرف والقضاء على الإرهاب وترسيخ دور المرأة المصرية في معالجة الآثار الناجمة عن الأحداث الإرهابية.

بالإضافة إلى إثارة روح الإخاء بين أبناء الوطن ونبذ خطابات الكراهية ورفض الآخر، كما يناقش المؤتمر دور المرأة في مكافحة الإرهاب.

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