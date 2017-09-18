القبض على 11 ساوموا خفيرا لسرقة موقع عمل شركة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقى نقيب بإدارة تأمين الطرق بسوهاج والقوة المرافقة له، اليوم الإثنين، القبض على 11 شخصًا، ساوموا خفير خصوصي بموقع عمل إحدى الشركات دائرة مركز أخميم، للاستيلاء منه على بعض متعلقات الشركة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية أنه أثناء تواجد النقيب محمد الضبع، ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق بالمديرية والقوة المرافقة والمعين بالقطاع الثالث دائرة مركز شرطة أخميم، تبلغ لـه من "عيد سالم محمود" 34 عامًا، حاصل على دبلوم، ومقيم قسم سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، خفير خصوصي بموقع معدات شركة السويدي الكائن بالطريق المشار إليه بقيام 11 شخصًا بمساومته والاستيلاء على بعض متعلقات الشركة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12809 جنح المركز لسنة 2017.