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ترامب يركز على إصلاح الأمم المتحدة في حضوره الأول لأعمال جمعيتها العامة

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مصراوي Masrawy

يركز على إصلاح الأمم المتحدة في حضوره الأول لأعمال جمعيتها العامة

11:20 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

ترامب يركز على إصلاح الأمم المتحدة في حضوره الأول لأعمال جمعيتها العامة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نيويورك- (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التركيز في اليوم الأول لحضوره الأول لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على إصلاح المنظمة الدولية لكي تحقق الهدف المنشود منها.

واختار ترامب إصلاح الأمم المتحدة ليكون موضوع فعالية تقليدية تستضيفها الولايات المتحدة كل عام قبل أن يبدأ إلقاء الكلمات يوم غد.

ويشارك معه في الفعالية المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فضلا عن قادة من 120 دولة وقعوا على إعلان لإصلاح المنظمة يدعم جدول أعمال الإصلاحات التي يدعو إليها الأمين العام.

وتضمنت مسودة الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نقطة رئيسية تحث على "المزيد من الشفافية والقدرة على التوقع بشأن الموارد المطلوبة" وتحث أيضا جوتيريش على "الشروع في إصلاح فعال وهادف لجعل الأمم المتحدة قادرة على تحقيق الهدف المنشود منها".

وكان غوتيريس، الذي تولى الأمانة العامة للمنظمة خلفا لبان كي مون في يناير الماضي، قد تعهد خلال حملته بإصلاح المنظمة.

ويرافق ترامب خلال تواجده في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة نائبه مايك بنس ووزير خارجيته ريكس تيلرسون.

ويتهم الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة بأنها أصبحت "ناديا يلتقي فيه الناس ويحدثون ويقضون وقتا طيبا"، وأن نفقاتها أصبحت "خارجة عن السيطرة".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في ميزانية المنظمة، حيث تدفع وحدها 25% من الميزانية العامة.

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