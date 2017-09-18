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الخارجية الفلسطينية: نرفض المفاوضات تحت نيران الاستيطان

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مصراوي Masrawy

الخارجية الفلسطينية: نرفض المفاوضات تحت نيران الاستيطان

11:12 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

الخارجية الفلسطينية: نرفض المفاوضات تحت نيران الاستيطان

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان، التي أدلى بها أثناء زيارته بالأمس الى منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، والتي اعتبر فيها الاستيطان في الضفة الغربية ومنطقتي الأغوار والبحر الميت بمثابة "السور الواقي الحقيقي لدولة إسرائيل".

وقالت الوزارة ، في بيان اليوم الاثنين نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) ، إن ليبرمان أعلن أن العمل جارٍ على ما وصفه بـ "إعداد خطة أمنية شاملة" للضفة الغربية حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذه التصريحات امتداد لموجة من المواقف والتصريحات التصعيدية لعدد واسع من المسؤولين الإسرائيليين، تسابقوا فيها بدعوات ضم الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

وأكدت الوزارة أن "تجاهل المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه تجاه هذا التصعيد الاستيطاني، يشجع أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على مزيد من التمادي في تعميق الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض ما تبقى من فرص لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب إسرائيل".

وترى الوزارة أن " الإسرائيلية تسعى الى تكريس معادلة سياسية تقوم على الاستمرار في الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار الحراك الدولي والأمريكي لاستئناف المفاوضات، وهي معادلة مرفوضة من شعبنا وقيادته، ولا يمكنها أن تؤدي الى توفير الأجواء والمناخات المناسبة لإطلاق مفاوضات جدية بين الطرفين".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة، باتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات دولية كفيلة بضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، في مقدمتها القرار 181، بما يضمن قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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