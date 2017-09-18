مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد مشروعى "معا" و"المحروسة"

كتبت- ندى الخولي:

تفقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، تنفيذ الأعمال بمشروع مؤسسة "معا" لتطوير العشوائيات، برفقة فريق عمل الصندوق المختص بمتابعة المشروع.

وأوضح المهندس خالد صديق حسب بيان اليوم السبت، أن المشروع يهدف لإنشاء 3200 وحدة سكنية (102 عمارة)، بتكلفة تقديرية حوالي 550 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الحفر للوصول إلى طبقة التأسيس بالموقع، والمشروع تتولى تنفيذه 5 شركات كبرى.

كما زار المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مشروع المحروسة (1و2)، حيث يجري تنفيذ نحو 4800 وحدة سكنية، بتكلفة حوالي 800 مليون جنيه، ويقوم بتنفيذ المشروع 8 شركات كبرى.

وأوضح المهندس خالد صديق أن المشروعين يوفران وحدات سكنية على مستوى عال لـ8 آلاف أسرة من ساكنى المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة.

وتأتي الجولات الميدانية المستمرة للمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقيادات الصندوق، من أجل المتابعة الدورية لجميع مشروعات تطوير المناطق العشوائية التي يجري تنفيذها بمختلف المحافظات، للوقوف على نسب التنفيذ، وحل أي مشكلة تطرأ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة فى عام 2018.​

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