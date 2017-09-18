ضبط 170 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت إدارة تموين مركز ملوي بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، ومراقبة المعروض من منتجات غذائية وغيرها بالمطاعم والمحلات العامة، ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقرارات التموينية.

وقال إبراهيم العربي، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 60 محضرًا تموينيًا مخالفًا، منها 24 محضرًا ضد أصحاب المحلات العامة، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير، ووجود سلع منتهية الصلاحية وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية وإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض سكر ناقص الوزن.

وتحرير 36 محضرًا مخالفًا ضد أصحاب المخابز البلدية تنوعت مابين (عدم الإعلان عن قائمة التشغيل ـ نقص بالوزن ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

وأضاف رئيس المركز أنه تم ضبط ومصادرة 170 كيلو من اللحوم الفاسدة، قبل بيعها للمواطنين وضبط طن من الدقيق بأحد المخازن الخاصة بدون فواتير أو أي بيانات، كما تم مصادرة 10 شكاير دقيق بلدي محظور استخدامها خارج المنظومة التموينية.