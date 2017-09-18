إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بـ"كلارك" غربي الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين ميكروباص ومعدة ثقيلة "كلارك" بكوبري الثروة السمكية بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة ثان العامرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بنزلة كوبري الثروة السمكية تجاه منطقة الكيلو 21، انتقل مأمور وضباط القسم لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة أنه أثناء سير السيارة رقم "س ع ل 8394" ميكروباص قيادة "ف. م. ع" 61 عامًا، سائق، مقيم منطقة الورديان، بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بمعدة ثقيلة " كلارك" قيادة المدعو "ص. ع. م" 54 عامًا، سائق، مقيم بمنطقة الدخيلة تقطع الطريق أمامه لم يستطع تفاديها فاصطدم بها.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و2 من مستقليها باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

ونقل قائد السيارة للمستشفى الرئيسي الجامعي والمصابين لمستشفى العامرية العام للعلاج، والتحفظ على السيارة والمعدة الثقيلة وقائدها.

وحُرر المحضر جنح قسم ثان العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.