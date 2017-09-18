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مقتل حداد بطلق ناري أطلقه صديقه في الشرقية

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مصراوي Masrawy

مقتل حداد بطلق ناري أطلقه صديقه في الشرقية

10:58 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

مقتل حداد بطلق ناري أطلقه صديقه في الشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي حداد، مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تعرضه لطلق ناري على يد صديقه؛ بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد. ج. س" 31 عامًا، حداد، مقيم بقرية "الديدامون" بدائرة مركز فاقوس، إلى مستشفى فاقوس العام، مصابًا بطلق ناري "خرطوش" في الصدر، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

بالانتقال وسؤال أحد أصدقاء المجني عليه، اتهم المدعو "أحمد. ع. م" وشهرته "أحمد أبو الريش" 32 عامًا، حداد، مُقيم بذات الناحية، بإصابة المجني عليه وقتله؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة "بندقية خرطوش" و14 طلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8020 إداري فاقوس لسنة 2017.

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