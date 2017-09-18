انتشال جثة عامل غرق أثناء استقلاله قارب في نيل سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، جثة عامل لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء استقلاله قارب بدائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء استقلال "علي جمال علي" عامل، قارب بنهر النيل لجزيرة المستجدة دائرة مركز أخميم أختل توازنه وسقط ما نتج عنه غرقه.

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المذكور بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وجرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 4400 إداري مركز أخميم لسنة 2017.