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‏‫بدء فاعليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في أفريقيا

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مصراوي Masrawy

‏‫بدء فاعليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في أفريقيا

11:18 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

‏‫بدء فاعليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في أفريقيا

المؤتمر السابع والعشرون

كتب- علاء عمران

بدأت فاعليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا "هونليا"، اليوم الاثنين، بمشاركة 20 دولة أفريقية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وكذا منظمات "الإنتربول"، "الجمارك العالمية"، "الإيكواس" المقرر استمراره حتى الفترة من 18 – 22 سبتمبر 2017 "بمدينة الغردقة.

ويبحث المؤتمر أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية المعنية بالدول الإفريقية الصديقة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة في الجلب والتهريب لجميع أنواع المواد المخدرة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة فى متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة، بما يضمن مواجهة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى تهريب وجلب المواد المخدرة.

وستعقد على هامش المؤتمر اجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية لمكافحة المخدرات، والتى تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية المتجاورة فى التصدى لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها عبر الحدود، حيث من المنتظر أن يصدر عدة توصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

ويأتي ذلك في إطار الدور المحوري والريادي التي تضطلع به الدولة المصرية وحرصها على مد جذور التواصل مع جميع الدول وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون فى جميع المجالات، وفى ضوء حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية، فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية فى مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني.

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