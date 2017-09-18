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طارق شوقي: إطلاق النظام التعليمي الجديد في سبتمبر 2018

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي: إطلاق النظام التعليمي الجديد في سبتمبر 2018

11:11 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

طارق شوقي: إطلاق النظام التعليمي الجديد في سبتمبر 2018

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم المثالي الذي تبحث عنه الوزارة حاليا لا يمكن الوصول إليه إلا إذا تم البدء من جديد، مع جيل جديد، ومن الصعب الوصول إليه مع طالب وصل إلى مرحلة متقدمة في النظام التعليمي الحالي.

وأضاف الوزير خلال كلمته باحتفالية العودة للمدارس المقامة الآن، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بالتعاون بين بنك المعرفة المصري وشركة Discovery Education، أنه سيتم إطلاق النظام التعليمي الجديد في سبتمبر 2018، بداية من مرحلة رياض الأطفال.

وقال الوزير إن النظام التعليمي الجديد هو الحلم الذي يسعى لتحقيقه الآن، وستشهد الشهور القادمة ظهور هذا الحلم في شكله النهائي.

ولفت إلى أن الهدف هو الوصول لمواطن يتعلم مدى الحياة ولديه شهية التعلم، ولا يتوقف تعليمه عند الحصول على الشهادة: "إحنا عايزين نتعلم ولا عايزين شهادة، لو عايزين شهادة هنمشي في مسار مختلف تماما".

وأكد شوقي أن الحديث عن هدف الوزارة في الوصول إلى إنسان متعلم مفكر مبتكر، قد يبدو سهلا، ولكن التطبيق "صعب جدا" ويتطلب تغيير فكر وفلسفة و "صبر طويل".​

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