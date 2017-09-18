وزير التعليم العالي يبدأ جولته في المنيا بافتتاح وحدة قسطرة القلب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عددًا من المنشآت التعليمية والطبية بجامعة المنيا، بحضور اللواء عصام البديوي المحافظ، والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة.

تشمل زيارة الوزير، افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، وتفقد وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي للتشغيل التجريبي تمهيدًا للافتتاح الرسمي خلال شهر أكتوبر المقبل، إضافة لمستشفى الكلى والمسالك البولية بالحرم الجامعي، كما يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي بالحرم الجامعي، ومبنى كلية التمريض بالحرم الجامعي، وإسكان الطالبات بالحرم الجامعي.

شاهد أيضا

كما يتفقد الوزير مدرج طب الأسنان بالحرم الجامعي، ثم يحضر اجتماع مجلس الجامعة، يعقبه عقد مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مجلس الجامعة.