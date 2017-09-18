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عامل يعتدي بالضرب على مُحصل كهرباء لمروره بأزمة مالية بالشرقية

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عامل يعتدي بالضرب على مُحصل كهرباء لمروره بأزمة مالية بالشرقية عامل يعتدي بالضرب على مُحصل كهرباء لمروره بأزمة مالية بالشرقية

التحرير

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أقدم عامل بجهاز مدينة العاشر من رمضان، بالتعدي بالسب والضرب على مُحصل فواتير كهرباء، والاستيلاء على العهدة الخاصة به، اليوم الاثنين، وذلك لمروره بضائقة ماليه، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من "أحمد ماهر سالم" 27 عامًا، مُحصل فواتير بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، يتهم فيه "محمد.ض.ع" 29 عامًا، عامل بجهاز المدينة، بالتعدي عليه والاستيلاء على العُهدة الخاصة به.

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وأشار مُقدم البلاغ، إلى أنه أثناء قيامه بتحصيل فواتير الكهرباء بمساكن "عثمان" تعدى عليه المشكو في حقه بالسب والضرب، وتمكن من الاستيلاء على العُهدة الخاصة به، فيما اعترف الأخير بارتكاب الواقعة فور ضبطه، حيث قدّم الفواتير المُشار إليها، منوهًا بأنه فعل ذلك لمروره بضائقة مالية.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة. 

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التحرير

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