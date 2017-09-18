موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع
موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع
10:55 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017
موانئ بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، العمل بشكل طبيعي، ووصول إجمالي الحركة فيها إلى 18 سفينة.
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.
وأكدت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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