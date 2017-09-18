تحولت لموضة.. تعرفي على أشهر صيحات نظارات النظر لهذا العام

للفتاة القصيرة.. 6 قطع لا تخلو منها خزينة ملابسك

كتبت- هاجر حاتم:

لم يعد مظهر نظارة الرؤية "النظر" مؤرق لدى الفتاة، خاصًة بعد ظهور الكثير من الصيحات التي أصبحت موضة في السنوات الاخيرة.

ظهرت بالبداية نظارة القطة التي أصبح الفتيات يرتدينها حتى وإن لم تكن هناك حاجة طبية لذلك، فقط لشكلها العصري.

واحتلت نظارة الثمانينات كبيرة الحجم ذات الالوان الفسفورية والزرقاء، موضة هذا العام، وهي التي تناسب فتاة الجامعة بشكل كبير، لتصميمها الشبابي.

وبهذا الألبوم نستعرض لك أفضل النظارات المناسبة للجامعة، من موقع pinterest.