القبض على عاطلين أطلقا الرصاص على أتوبيس نقل عام في القليوبية

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت إدارة البحث الجنائي بالمنوفية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، القبض على عاطلين بينهما هارب من قضية إطلاق أعيرة نارية على أتوبيس نقل عام بالمنوفية.

تعود أحداث الواقعة إلى المحضر رقم 23629 جنح مركز قويسنا لسنة 2017، بشأن ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي تنسيقًا مع أمن القليوبية، تفيد بتواجد "ي. م. م. ح" 30 عامًا، وشهرته "ي. ب" المقيم بطا بمركز بنها قليوبية، متواجد بعيادة الدكتور "ا .ا" الكائنة بشارع الجيش بمدينة قويسنا.

بالانتقال والفحص، تبين تواجده وبصحبته آخر "م .ع. م. ح" 33 عامًا، عاطل ومقيم عرب الرمل مركز قويسنا، وتبين إصابة الأول بطلق ناري خرطوش وكسر مفتت أسفل الفخذ الأيمن، والثاني بطلق ناري خرطوش وكسر مفتت أعلى الساق اليسرى أسفل الركبة، وتبين تواجد الطبيب بعيادته لعمل الإسعافات لهما.

وجرى التحفظ على المتهمين، وتبين أن الأول مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 43600 جنح مركز بنها لسنة 2017، إطلاق أعيرة نارية على أتوبيس نقل عام، بتاريخ 9 الجاري دائرة مركز شرطة بنها قليوبية.

بسؤال المصابين، قررا أن محدث إصابتهما "ا. ع. ز" 45 عامًا، سائق ومقيم قرية بطا مركز بنها قليوبية من سلاح ناري خرطوش، لحدوث مشاجرة بينهم بمنطقة زراعية حدودية بناحية أجهور دائرة المركز، لخلافات سابقة بسبب الجيرة.

باستجواب المتهم بمعرفة العميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالمنوفية، تنسيقًا مع إدارتي البحث الجنائي بالقليوبية والنقل والمواصلات، اعترف بارتكابه للواقعة، وقيامه بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس النقل العام بسبب خلاف على أولوية المرور، وأن سبب حمله للسلاح الناري نظراً للخصومة التي بينه وبين "ا. ع. ز".

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه حال اعتداء المذكور عليه، وعلى المصاب الآخر، استولى على البندقية الآلية المستخدمة في الحادث، بالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل الطبيب "ا .ا" بضمان مالي قدره 5000 جنيه، والحبس 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.