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مقتل مزارع بعيار ناري أثناء حفل عرس في سوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل مزارع بعيار ناري أثناء حفل عرس في سوهاج

10:41 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

مقتل مزارع بعيار ناري أثناء حفل عرس في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي مزارع مصرعه، اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بطلق ناري بالصدر أثناء قيام أحد المشاركين في حفل عرس بإطلاق أعيرة نارية، ابتهاجًا بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة إخميم، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "محمود رفعت عبداللاه" مزارع، ويقيم خلف مجلس المدينة بندر أخميم دائرة المركز، مصابًا، بطلق ناري في الصدر، واشتباه نزيف داخلي وتوفى أثناء تلقيه العلاج.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية أنه أثناء قيام أحمد كمال قاسم، ويقيم بذات الناحية بإطلاق عيار ناري ابتهاجًا بعرس من فرد روسي كان بحيازته، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 4393 إداري المركز لسنة 2017.

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