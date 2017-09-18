عامل يستولي على أموال مُحصل كهرباء لمروره بضائقة مالية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتدى عامل، بالسب والضرب على مُحصل فواتير كهرباء، واستولى على العهدة الخاصة به بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "أحمد ماهر سالم" 27 عامًا، مُحصل فواتير بشركة كهرباء القناة، مُقيم بناحية استراحة الكهرباء بدائرة قسم ثان العاشر، يفيد بسرقة العُهدة الخاصة به.

وأوضح مُقدم البلاغ، أنه أثناء قيامه بتحصيل فواتير الكهرباء بمساكن "عثمان"، اعتدى عليه المدعو ""محمد. ض. ع" 29 عامًا، مالك إحدى الشقق، حيث سبه وضربه وتمكن من الاستيلاء على العُهدة الخاصة به.

وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقدم الفواتير المُشار إليها مُعللًا ذلك لمروره بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.