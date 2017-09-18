إزالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح محمد عبدالحميد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية نظمت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بالمراغة بإزالة تلك المخالفات.