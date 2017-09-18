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وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت الجامعية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت الجامعية بالمنيا

10:35 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت الجامعية بالمنيا

وزير التعليم العالي

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، سيجري جولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت والمستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، والتي تمثل إضافة للدور العلمي للجامعي ودورها في خدمة المجتمع.

ويفتتح وزير التعليم العالي، وحدة القسطرة القلبية بمستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة، ويتفقد وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي بكورنيش النيل، للتشغيل التجريبي، تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير اليوم مستشفى الكلى والمسالك البولية الجامعي، الموجود داخل حرم جامعة المنيا، ويتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي بالحرم الجامعي.

وتم التجهيز لجولة تفقدية للوزير يعاين فيها ثلاث مناطق مباني وتشييد صروح جامعية وهي: مبنى كلية التمريض، مبنى إسكان طالبات، مدرجات كلية طب الأسنان وثلاثتها تقع داخل الحرم الجامعي.

ولفت أبوالمجد، إلى أن جولة وزير التعليم العالي، ستنتهي بحضور الوزير ومحافظ الإقليم لاجتماع مجلس الجامعة، بمشاركة عمداء كل الكليات، يعقبه مؤتمر صحفي بختام زيارته في مقر مجلس الجامعة.

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