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قرقاش عن تخلي حماس عن إدارة غزة: "قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح"

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قرقاش عن تخلي حماس عن إدارة غزة: "قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح" قرقاش عن تخلي حماس عن إدارة غزة: "قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح"

مصراوي Masrawy

قرقاش عن تخلي حماس عن إدارة غزة: "قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح"

10:39 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

كتبت- رنا أسامة:

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن التطورات التي تشهدها غزة إيجابية بعد قرار حركة حماس بحلّ لجنتها الإدارية في القطاع.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "التطورات التي تشهدها غزة إيجابية وحلّ حماس للجنة الإدارية قرار صائب وفي الإتجاه الصحيح".

وأضاف قرقاش "آن الأوان لسياسة التواصل بدلًا من سياسة المواجهة".

وأعلنت "حماس"، الأحد، حلّها اللجنة الإدارية في قطاع غزة، واستعدادها للجلوس على طاولة الحوار مع حركة فتح وإنهاء الانقسام بين الطرفين الفلسطينيين والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.

وقالت "حماس" في بيانها إنها قامت بتلك الخطوة استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي وصفتها بأنها "جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية".

كما دعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، وأبدت حماس استعدادها للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاق 2011".

ورحبت حركة فتح الفلسطينية "بحذر" بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطع غزة. وقال محمود العالول القيادي في حركة فتح، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن إعلان حماس "أمر مبشر، إن كانت الأخبار دقيقة".

وأضاف نائب رئيس حركة فتح :"لا نريد التسرع بشأن ما يتوارد من أخبار إلا بعد التأكد منها، وأعتقد أنه سيكون لنا تواصل اليوم مع وفدنا في من أجل تسليط الضوء على ما تم التوصل له".

وتابع :"هذه إشارة إيجابية إن كانت حماس عمليًا ألغت اللجنة الإدارية، وأبدت استعدادها لتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق. لكن نحن دائمًا نتروى بالأحكام للتأكد".وبشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، قال إن هناك "كم هائل من التفاصيل وُضعت لها حلول في الاتفاقيات السابقة بيننا وبين حماس".

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مصراوي Masrawy

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