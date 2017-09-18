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المدارس تغلق أبوابها مع تأهب منطقة جوادلوب الفرنسية في الكاريبي للإعصار ماريا

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مصراوي Masrawy

المدارس تغلق أبوابها مع تأهب منطقة جوادلوب الفرنسية في الكاريبي للإعصار ماريا

10:31 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

المدارس تغلق أبوابها مع تأهب منطقة جوادلوب الفرنسية في الكاريبي للإعصار ماريا

إعصار ماريا - أرشيفية

باريس- (د ب أ):

أمرت السلطات كافة المدارس في منطقة جوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي بإغلاق أبوابها اليوم، الاثنين، مع تأهب المنطقة لاستقبال ثالث إعصار في أقل من أسبوعين.

ووفقا للأرصاد الجوية الفرنسية، من المتوقع أن ترتفع قوة الإعصار "ماريا" من الفئة الأولى إلى الثالثة، وسيمر على مسافة قريبة جدا من المنطقة ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وذكرت السلطات المحلية في جوادلوب أن حالة تأهب قصوى ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل (1600 بتوقيت جرينتش) وسيتم إغلاق كافة أماكن العمل حتى إشعار آخر.

وتم توجيه السكان إلى التأكد من توافر إمدادات تكفيهم لعدة أيام وأن منازلهم وأماكن الإيواء الخاصة بهم آمنة.

كما تم توجيه من يعيشون بالقرب من السواحل والممرات المائية و المنحدرات إلى الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا، حيث تم إعداد أماكن للإيواء.

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