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«كاف» يكشف عن مفاجأة في أزمة التحكيم بلقاء الأهلي والترجي

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«كاف» يكشف عن مفاجأة في أزمة التحكيم بلقاء الأهلي والترجي «كاف» يكشف عن مفاجأة في أزمة التحكيم بلقاء الأهلي والترجي

التحرير

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رفض عبد المنعم شطة، رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تحميل الحكم السنغالي مالانجا، نتيجة مباراة الأهلي والترجي بذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال شطة في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن الحكم مثل اللاعب تماما يخطيء ويوفق، ولابد أن نلتمس العذر للحكام بسبب الضغوطات التي يتعرض لها، مثلما نلتمس العذر لأخطاء اللاعبين كما حدث مع الحارس شريف إكرامي.

وأوضح شطة أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب الترجي في ركلة جزاء أزارو كان صحيحًا، لأن القانون تغير وأصبح الطرد في حالات الانفراد بالمرمى يتم في حالات خاصة.

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وأشار شطة إلى أنه يقوم بإرسال الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات الإفريقية إلى بعض الحكام في أوروبا وأمريكا، من أجل تطوير أداء الحكام الأفارقة.

وكان الأهلي تعادل أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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