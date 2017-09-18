عبد الحفيظ عن إكرامي: المسئولية في الأهلي جماعية

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن شريف إكرامي، حارس الفريق يتدرب بشكل طبيعي ويستعد بكل قوة لمباراة الترجي التونسي، بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن المسئولية في النادي الأهلي جماعية سواء في النجاح أو الفشل.

وكشف عبدالحفيظ، عن موعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الجنوب إفريقي باكاماني مالامبي، إلى النادي الأهلي، اليوم الإثنين.

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واختتم مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر قام بإتمام كافة التفاصيل الخاصة بصفقة باكا، ومن المقرر وصول البطاقة الدولية اليوم وفقًا للموعد المحدد.

وكان الأهلي تعادل أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.