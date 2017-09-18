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المالية: 17.6 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين منذ التعويم

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المالية: 17.6 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين منذ التعويم المالية: 17.6 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين منذ التعويم

التحرير

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أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم، الإثنين، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى منتصف سبتمبر الجارى.

وكان صافى شراء الاجانب فى أدوات الدين الحكومى بلغ نحو 3.2 مليار دولار فى يوليو الماضى، لتصل الى اجمالى الاستثمارات الى 13 مليار دولار.

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وقرر البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لاليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وانما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال الية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

كما ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملة الاجنبية لتصل الى نحو 46 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

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التحرير

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