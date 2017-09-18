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وزير الخارجية الألماني: على أمريكا والصين وروسيا التحدث مباشرة مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني: على أمريكا والصين وروسيا التحدث مباشرة مع

10:25 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الألماني: على أمريكا والصين وروسيا التحدث مباشرة مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

برلين- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إلى إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية في الخلاف معها حول الأسلحة النووية والاختبارات الصاروخية.

وقال جابريل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "يتعين على القوى الثلاثة الجلوس على طاولة واحدة: الولايات المتحدة والصين وروسيا".

وذكر جابريل أن الأمر يحتاج إلى "رؤى وخطوات شجاعة" على غرار سياسة التهدئة إبان الحرب الباردة.

وطالب جابريل بإظهار "ضمان أمني آخر غير القنبلة النووية" لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، وقال: "إنه زعيم كوريا الشمالية ليس مخبولا... هو يتبع استراتيجية تم دراستها بهدوء: عندما يمتلك قنبلة نووية، فإن نظام حكمه سيصبح آمنا، بحسب اعتقاده، لأنه لن يجرؤ أحد على تهديده".

وفي الوقت نفسه، طالب جابريل بالانتظار حتى يظهر مفعول العقوبات الأخيرة التي فُرضت على بيونج يانج، وقال: "العقوبات تحتاج إلى وقت حتى يظهر مفعولها. رأينا هذا على سبيل المثال مع إيران".

وكانت الولايات المتحدة حذرت مطلع هذا الأسبوع قيادة كوريا الشمالية مجددا من أن يؤدي هجوم محتمل منها عليها أو على دولة حليفة إلى تدمير كوريا الشمالية نفسها.

ورغم العقوبات المشددة من الأمم المتحدة، يعتزم زعيم كوريا الشمالية مواصلة البرنامج النووي لبلاده للوصول إلى توازن عسكري مع الولايات المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أدان الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، واعتبره استفزازا.

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