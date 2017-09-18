فتح 5 فصول تمريض بإدفو والسباعية في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، فتح 4 فصول للتمريض بإدفو لاستيعاب 120 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى فتح فصل بالسباعية لاستيعاب 30 طالبًا وطالبة، في استجابة سريعة لشكوى أهالي مركز إدفو ومدينة السباعية المتضررين من قلة عدد فصول التمريض.

جاء ذلك أثناء اجتماع ممثلي الأهالي مع العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو، والدكتور إيهاب حفني مدير عام الصحة، فيما تواصل اللواء مجدي حجازي تليفونيًا مع الحاضرين لاتخاذ القرار.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حفني، أن قرار محافظ أسوان بفتح فصول جديدة للتمريض تأتي في إطار سياسة المحافظة ووزارة الصحة بتخريج كوادر بشرية في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع أنحاء المحافظة، حيث تم رفع عدد فصول التمريض من 28 فصلًا في العام السابق إلى 43 بزيادة 15 فصلًا في العام الحالي ليساهم ذلك في زيادة عدد الطلاب إلى 1150 طالبًا وطالبة بدلاً من 150 فقط في الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن الفصول الجديدة بإدفو والسباعية جاءت لإرساء مبدأ العدالة في التوزيع طبقًا للنسبة بين عدد سكان مدينة ومركز إدفو إلى عدد سكان مدينة السباعية، علاوة على نسبة عدد أسرة مستشفى إدفو العام بواقع 200 سرير إلى عدد أسرة مستشفى السباعية بواقع 22 سريرًا، فضلاً عن نسب أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأضاف مدير عام الصحة، أنه روعي عند فتح فصول للتمريض أن تكون في مدن توجد بها مستشفيات مثل مدينة السباعية ومدينة أبوسمبل السياحية، بالإضافة إلى المراكز الإدارية وذلك لتوفير الجانب العملي فى الدراسة والتدريب من أجل تخريج ممرضين وممرضات بأعلى كفاءة ممكنة.